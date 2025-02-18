Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Александр Якушев рассказал, благодаря кому он помирился с Борисом Майоровым. Оба легендарных советских игрока приняли участие в символическом вбрасывании перед матчем «Спартака» и московского «Динамо» (3:2 ОТ).

«Я горжусь тем, что играл с Борисом Александровичем в одной команде. Горжусь, что я играл с великим капитаном и хоккеистом. И ещё раз поздравляю Бориса Александровича с прошедшим днём рождения, дай бог здоровья, энергии, семейного благополучия.

Предложение о совместном вбрасывании исходило от президента клуба Олега Усачёва, за что большое ему спасибо. Сейчас клуб сплочён по-настоящему, мы все готовы помогать нашей команде, очень переживаем за неё. Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым — молодцы, команда сделала большой шаг вперёд. И большое спасибо нашим болельщикам, благодаря которым атмосфера на трибунах просто невероятная», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.