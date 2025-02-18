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В «Айлендерс» планируют продлить контракт с Максимом Цыплаковым — The Hockey News

В «Айлендерс» планируют продлить контракт с Максимом Цыплаковым — The Hockey News
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Руководство «Нью-Йорк Айлендерс» планирует продлить контракт с российским нападающим Максимом Цыплаковым, сообщает The Hockey News. Журналист Стефен Рознер заявил, что пытается подтвердить эту информацию. В межсезонье 25-летний россиянин подписал с командой НХЛ однолетний контракт новичка.

«Пытаюсь подтвердить сообщение Hockey News о том, что «Айлендерс» работают над продлением контракта с Максимом Цыплаковым. Игрок будет находиться в статусе ограниченно свободного агента, и для «Айлендерс», похоже, не составит труда подписать с ним многолетний контракт, учитывая то, что он показал в первом сезоне в НХЛ», – написал журналист в соцсети.

Цыплаков в текущем сезоне провёл 51 матч, в которых набрал 25 (7+18) очков.

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