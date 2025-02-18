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Форвард Эрик О'Делл за 10 матчей в составе «Ак Барса» не набрал ни одного очка

Форвард Эрик О'Делл за 10 матчей в составе «Ак Барса» не набрал ни одного очка
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл провёл свой 10-й матч в составе казанского клуба в игре с «Нефтехимиком» (2:3). Канадский форвард за это время не набрал ни одного очка, отметившись шестью штрафными минутами.

Напомним, канадец перешёл по ходу текущего сезона из московского «Динамо». Форвард испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых руководство московского клуба приняло решение расторгнуть контракт с О'Деллом.

В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

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