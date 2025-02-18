Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский нападающий Григорий Денисенко обменян из «Вегаса» в «Нэшвилл»

Российский нападающий Григорий Денисенко обменян из «Вегаса» в «Нэшвилл»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Григорий Денисенко обменян из «Вегас Голден Найтс» в «Нэшвилл», сообщает пресс-служба «Предаторз». Компенсация за россиянина будет определена позже.

В текущем сезоне у российского форварда 24 (10+14) очка в 42 играх за «Хендерсон». Действующий контракт истекает в конце текущего сезона.

Выбранный «Флоридой» в первом раунде (15-й номер) драфта НХЛ 2018 года, Денисенко дебютировал в НХЛ в сезоне-2020/2021 в составе «Пантерз». Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «Флориду», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас» перед сезоном-2023/2024, за который провёл лишь семь встреч, выступая в основном в АХЛ.

До приезда в Северную Америку Денисенко отыграл два сезона за «Локомотив» в КХЛ, набрав 18 (10+8) очков в 63 играх регулярного сезона.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android