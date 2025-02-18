Анвар Гатиятулин назвал причины четвёртого подряд поражения «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал четвёртое подряд поражение казанской команды. В принципиальном дерби с «Нефтехимиком» казанцы уступили со счётом 2:3 и впервые в текущем сезоне проиграли четыре встречи кряду.

– Яркий матч, много атак, борьбы, эмоций. Мы впервые в сезоне проиграли четыре встречи подряд, но сегодня получилось вернуть в игру многое, что потеряли после паузы, в этом есть позитив. Были скорость, напор, хорошее давление в зоне атаки. К сожалению, дали фору сопернику в начале матча, потом объяснили команде, что нужно поправить. Выравняли игру, но этого оказалось мало для победы.

– Четвёртое подряд поражение – это психологическая проблема или физическая?

– У нас была серия, в которой мы много забивали, причём забивали все звенья. Возможно, подумали, что и дальше так будет. Проиграли один матч, пошла неуверенность, началась спешка. Повторюсь, мы многое смогли вернуть сегодня в нашу игру, но этого всё равно мало.

– Четвёртый матч подряд не можете выиграть первый период. Это что-то системное?

– Причины знаем, об этом говорим, работаем. Выход один – через работу всё преодолеть, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.