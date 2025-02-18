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Анвар Гатиятулин назвал причины четвёртого подряд поражения «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин назвал причины четвёртого подряд поражения «Ак Барса»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал четвёртое подряд поражение казанской команды. В принципиальном дерби с «Нефтехимиком» казанцы уступили со счётом 2:3 и впервые в текущем сезоне проиграли четыре встречи кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Брюквин (Петров, Леонтьев) – 03:01 (5x5)     2:0 Профака (Белозёров, Барбер) – 06:29 (5x4)     2:1 Петан (Семёнов) – 17:57 (5x5)     2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский) – 25:05 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 39:41 (4x5)    

– Яркий матч, много атак, борьбы, эмоций. Мы впервые в сезоне проиграли четыре встречи подряд, но сегодня получилось вернуть в игру многое, что потеряли после паузы, в этом есть позитив. Были скорость, напор, хорошее давление в зоне атаки. К сожалению, дали фору сопернику в начале матча, потом объяснили команде, что нужно поправить. Выравняли игру, но этого оказалось мало для победы.

– Четвёртое подряд поражение – это психологическая проблема или физическая?
– У нас была серия, в которой мы много забивали, причём забивали все звенья. Возможно, подумали, что и дальше так будет. Проиграли один матч, пошла неуверенность, началась спешка. Повторюсь, мы многое смогли вернуть сегодня в нашу игру, но этого всё равно мало.

– Четвёртый матч подряд не можете выиграть первый период. Это что-то системное?
– Причины знаем, об этом говорим, работаем. Выход один – через работу всё преодолеть, — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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«Ак Барс» проиграл четвёртый матч подряд, уступив «Нефтехимику» в принципиальном дерби
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