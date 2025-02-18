Гатиятулин — об игре О’Делла за «Ак Барс»: это опытный мастер, а очки — дело времени

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего Эрика О’Делла, который за 10 матчей в составе казанского клуба не набрал ни одного очка при шести штрафных минутах.

– Эрик О’Делл уже 10 матчей без очков, хотя играет и в большинстве, а сегодня ещё и удалился. Сколько игр ему понадобится, чтобы вернуться в форму?

– Он делает много полезной работы и в атаке, и в обороне. Думаю, это опытный мастер, а очки – дело времени.

– Нет ли планов вернуть Дениса Комкова на его позицию?

– Проанализируем матч. Сафонов скоро появится, будем думать о сочетаниях, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.