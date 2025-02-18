Гатиятулин — об игре О’Делла за «Ак Барс»: это опытный мастер, а очки — дело времени
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего Эрика О’Делла, который за 10 матчей в составе казанского клуба не набрал ни одного очка при шести штрафных минутах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Брюквин (Петров, Леонтьев) – 03:01 (5x5) 2:0 Профака (Белозёров, Барбер) – 06:29 (5x4) 2:1 Петан (Семёнов) – 17:57 (5x5) 2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский) – 25:05 (5x5) 3:2 Хоружев (Ди) – 39:41 (4x5)
– Эрик О’Делл уже 10 матчей без очков, хотя играет и в большинстве, а сегодня ещё и удалился. Сколько игр ему понадобится, чтобы вернуться в форму?
– Он делает много полезной работы и в атаке, и в обороне. Думаю, это опытный мастер, а очки – дело времени.
– Нет ли планов вернуть Дениса Комкова на его позицию?
– Проанализируем матч. Сафонов скоро появится, будем думать о сочетаниях, — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.
Комментарии
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