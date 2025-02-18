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Леонтьев — о борьбе за плей-офф: «Нефтехимику» отступать некуда, надо сражаться до конца

Леонтьев — о борьбе за плей-офф: «Нефтехимику» отступать некуда, надо сражаться до конца
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил победу в принципиальном матче с «Ак Барсом» (3:2) и прокомментировал борьбу нижнекамского клуба за место в плей-офф КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Брюквин (Петров, Леонтьев) – 03:01 (5x5)     2:0 Профака (Белозёров, Барбер) – 06:29 (5x4)     2:1 Петан (Семёнов) – 17:57 (5x5)     2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский) – 25:05 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 39:41 (4x5)    

«Молодцы, одержали нелёгкую победу в дерби. Все проявили лучшие качества – начиная от вратаря и заканчивая полевыми: не щадили себя, ловили [шайбы на себя], создавали моменты и заслуженно победили. Серьёзный соперник – против таких команд тяжело играть, у них свои задачи, у нас – свои. Гонка продолжается, отдохнём и двигаемся дальше. Какие проблемы у соперника – не наше дело. Нам надо фокусироваться на игре, концентрироваться и настраиваться.

Борьба за плей-офф? Не сторонник загадывать, что будет – то будет. Мы планомерно готовимся, идём шаг за шагом и приложим максимум усилий и стараний, чтобы попасть в плей-офф. Нам отступать некуда, надо сражаться до конца и выжимать из ситуации всё, что можно, — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

На данный момент «Нефтехимик» отстаёт от идущего на восьмом месте Востока «Адмирала» на восемь очков.

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