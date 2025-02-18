Леонтьев — о борьбе за плей-офф: «Нефтехимику» отступать некуда, надо сражаться до конца

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил победу в принципиальном матче с «Ак Барсом» (3:2) и прокомментировал борьбу нижнекамского клуба за место в плей-офф КХЛ.

«Молодцы, одержали нелёгкую победу в дерби. Все проявили лучшие качества – начиная от вратаря и заканчивая полевыми: не щадили себя, ловили [шайбы на себя], создавали моменты и заслуженно победили. Серьёзный соперник – против таких команд тяжело играть, у них свои задачи, у нас – свои. Гонка продолжается, отдохнём и двигаемся дальше. Какие проблемы у соперника – не наше дело. Нам надо фокусироваться на игре, концентрироваться и настраиваться.

Борьба за плей-офф? Не сторонник загадывать, что будет – то будет. Мы планомерно готовимся, идём шаг за шагом и приложим максимум усилий и стараний, чтобы попасть в плей-офф. Нам отступать некуда, надо сражаться до конца и выжимать из ситуации всё, что можно, — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

На данный момент «Нефтехимик» отстаёт от идущего на восьмом месте Востока «Адмирала» на восемь очков.