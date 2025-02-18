Джек Айкел: финальный матч с Канадой будет самым важным в моей жизни

Нападающий сборной США Джек Айкел заявил, что предстоящий матч с Канадой в финале Турнира четырёх наций станет самым важным в его карьере. Финал Турнира четырёх наций между сборными США и Канады состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это будет как седьмой матч плей-офф, где на кону стоит всё. Вы увидите отчаянный хоккей. Игра будет подобно первому матчу здесь и даже лучше. Это будет потрясающе.

Эта встреча имеет мировое значение, ведь мы представляем свою страну в этот ответственный момент. Возможно, это будет самый важный матч, в котором я играл за долгое время, а может, и вообще в жизни», – цитирует Айкела пресс-служба НХЛ.

В первой встрече турнира между этими командами победу одержала американская сборная со счётом 3:1.