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Стали известны подробности по восстановлению Евгения Малкина от травмы

Стали известны подробности по восстановлению Евгения Малкина от травмы
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл тренировку в общей группе впервые после травмы колена, которую он получил в матче с «Сиэтл Кракен» (1:4). Об этом сообщает журналист Сет Рорабо в социальной сети X (ранее Twitter).

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Бураковски, Стивенсон) – 22:16     1:1 Кросби (Ракелль, Летанг) – 24:34     2:1 Данн (Макканн, Стивенсон) – 37:46 (pp)     3:1 Толванен (Макканн, Райт) – 45:06     4:1 Бенирс (Какко) – 53:06    

По информации источника, Малкин, всё ещё числящийся в резерве травмированных, принял участие в занятии, которое состоялось во вторник. Отмечается, что оно всё ещё относится к восстановительным.

Ранее сообщалось, что в начале февраля Малкин уже участвовал в тренировках с группой, однако в тренерском штабе посчитали, что Евгений ещё не готов к играм.

38-летний Малкин в текущем сезоне набрал 34 (9+25) очка в 47 встречах.

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