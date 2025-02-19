Тренер США отреагировал на травмы ключевых игроков перед финалом Турнира четырёх наций

Главный тренер сборной США Майк Салливан прокомментировал травмы важных для команды игроков перед финалом Турнира четырёх наций, организованный НХЛ, где американцы сыграют с национальной командой Канады.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы надеемся, что сможем вернуть некоторых из травмированных игроков. Я думаю, что это вполне реально. Придётся подождать и наблюдать за развитием ситуации. Если нам вдруг ещё понадобятся другие хоккеисты, мы будем действовать в зависимости от обстоятельств», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Напомним, в ходе группового этапа турнира травмы получили четверо американских хоккеистов: братья-нападающие Мэттью и Брэди Ткачук, форвард Остон Мэттьюс и защитник Чарли Макэвой. Последний точно не примет участия в финале против сборной Канады из-за травмы верхней части тела. Его в составе американцев заменит Куинн Хьюз.

Финал Турнира четырёх наций состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

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