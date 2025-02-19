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Тренер США отреагировал на травмы ключевых игроков перед финалом Турнира четырёх наций

Тренер США отреагировал на травмы ключевых игроков перед финалом Турнира четырёх наций
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Главный тренер сборной США Майк Салливан прокомментировал травмы важных для команды игроков перед финалом Турнира четырёх наций, организованный НХЛ, где американцы сыграют с национальной командой Канады.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы надеемся, что сможем вернуть некоторых из травмированных игроков. Я думаю, что это вполне реально. Придётся подождать и наблюдать за развитием ситуации. Если нам вдруг ещё понадобятся другие хоккеисты, мы будем действовать в зависимости от обстоятельств», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Напомним, в ходе группового этапа турнира травмы получили четверо американских хоккеистов: братья-нападающие Мэттью и Брэди Ткачук, форвард Остон Мэттьюс и защитник Чарли Макэвой. Последний точно не примет участия в финале против сборной Канады из-за травмы верхней части тела. Его в составе американцев заменит Куинн Хьюз.

Финал Турнира четырёх наций состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

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