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«Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки». Каменский — о Кузнецове

«Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки». Каменский — о Кузнецове
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался об игре СКА в нынешнем сезоне и оценил выступление Евгения Кузнецова в составе армейского клуба.

«Каждый клуб решает свои проблемы. СКА строится, в команде произошло много изменений. К плей-офф коллектив должен подойти во всеоружии. СКА всегда находится наверху турнирной таблицы. Тем интереснее наш чемпионат.

Кузнецов пока не до конца вошёл в ритм. Тяжело перестроиться на жизнь в России после Северной Америки. Кузнецов показывает хороший хоккей и является лидером команды. Когда он залечит все травмы, то будет здорово играть», – цитирует Каменского Metaratings.

Всего в нынешнем сезоне Кузнецов провёл 37 игр и набрал 35 (12+23) очка.

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