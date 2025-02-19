Пять хоккеистов из России вошли в топ-25 игроков НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff

Журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил топ-25 хоккеистов НХЛ XXI века.

В список вошли сразу пять хоккеистов из России. Второе место в рейтинге занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» занял шестое место, следом за ним — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На 20-й строчке — Павел Дацюк, на 22-й — Андрей Василевский из «Тампы».

Полностью топ-25 хоккеистов НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff выглядит так:

1. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;

2. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;

3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

4. Никлас Лидстрём;

5. Патрик Кейн, «Детройт Ред Уингз»;

6. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;

7. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

8. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;

9. Мартин Бродо;

10. Джо Торнтон;

11. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

12. Здено Хара;

13. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;

14. Патрис Бержерон;

15. Хенрик Лундквист;

16. Яромир Ягр;

17. Крис Пронгер;

18. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

19. Стивен Стэмкос, «Нэшвилл Предаторз»;

20. Павел Дацюк;

21. Джером Игинла;

22. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

23. Эрик Карлссон, «Питтсбург Пингвинз»;

24. Анже Копитар, «Лос-Анджелес Кингз»;

25. Дрю Даути, «Лос-Анджелес Кингз».