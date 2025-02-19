Пять хоккеистов из России вошли в топ-25 игроков НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff

Журналист Мэтт Ларкин в статье на сайте Daily Faceoff представил топ-25 хоккеистов НХЛ XXI века.
В список вошли сразу пять хоккеистов из России. Второе место в рейтинге занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» занял шестое место, следом за ним — форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. На 20-й строчке — Павел Дацюк, на 22-й — Андрей Василевский из «Тампы».
Полностью топ-25 хоккеистов НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff выглядит так:
1. Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз»;
2. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;
3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Никлас Лидстрём;
5. Патрик Кейн, «Детройт Ред Уингз»;
6. Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз»;
7. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
8. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»;
9. Мартин Бродо;
10. Джо Торнтон;
11. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
12. Здено Хара;
13. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»;
14. Патрис Бержерон;
15. Хенрик Лундквист;
16. Яромир Ягр;
17. Крис Пронгер;
18. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;
19. Стивен Стэмкос, «Нэшвилл Предаторз»;
20. Павел Дацюк;
21. Джером Игинла;
22. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
23. Эрик Карлссон, «Питтсбург Пингвинз»;
24. Анже Копитар, «Лос-Анджелес Кингз»;
25. Дрю Даути, «Лос-Анджелес Кингз».