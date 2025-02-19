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Расписание матчей КХЛ на 19 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 19 февраля 2025 года
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Сегодня, 19 февраля, пройдут четыре встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 85 очков за 57 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 73 очка после 55 встреч. Тройку на Западе замыкает «Спартак», набравший 72 очка в 55 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 75 очков в 55 матчах. 75 очков после 55 игр — у «Автомобилиста», который находится на третьей строчке.

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