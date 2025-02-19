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Расписание матчей ВХЛ на 19 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 19 февраля 2025 года
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Сегодня, 19 февраля, пройдут девять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Не начался
Динамо-Алтай
Барнаул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Сокол
Красноярск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Челмет
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на 19 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 80 очков после 54 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 55 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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