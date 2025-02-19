Расписание матчей ВХЛ на 19 февраля 2025 года

Сегодня, 19 февраля, пройдут девять встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК Зауралье Курган Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Югра Ханты-Мансийск Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Рубин Тюмень Не начался Нефтяник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 17:30 МСК ХК Юнисон-Москва Москва Не начался Динамо-Алтай Барнаул Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 17:30 МСК Кристалл Саратов Не начался Горняк-УГМК Верхняя Пышма Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК СКА-Нева Санкт-Петербург Не начался Металлург Нк Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Челмет Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 19 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 80 очков после 54 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 55 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».