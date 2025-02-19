Расписание матчей МХЛ на 19 февраля 2025 года
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Сегодня, 19 февраля, пройдут два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 февраля 2025, среда. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 19 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
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