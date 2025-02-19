Каспарайтис раскрыл разговор с Овечкиным о целях Александра на конец сезона НХЛ

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис рассказал о разговоре с капитаном, российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным об ожиданиях от завершения сезона-2024/2025 НХЛ.

«Мы с Сашей посмеялись. Я сказал ему: «Теперь ты пойдёшь за рекордом Гретцки и при этом можешь ещё и выиграть Кубок Стэнли!» Он ответил: «Да, это было бы круто», — приводит слова Каспарайтиса RG.

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин забросил 26 шайб и отдал 17 результативных передач в 39 матчах, проведённых за свою команду. Для того чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину не хватает 15 заброшенных шайб.

Недавно в своём телеграм-канале Овечкин анонсировал запланированные тренировки с Дарюсом Каспарайтисом. Напомним, следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Питтсбург Пингвинз» 22 февраля.

Главные рекорды Александра Овечкина: