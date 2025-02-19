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«Северсталь» оштрафована по итогам матча со СКА за оскорбительные кричалки болельщиков

«Северсталь» оштрафована по итогам матча со СКА за оскорбительные кричалки болельщиков
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Континентальная хоккейная лига приняла решение наложить денежный штраф на «Северсталь» за поведение болельщиков во встрече со СКА (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Хайруллин) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

«Во время матча «Северсталь» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Северсталь» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ.

Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», — сказано в сообщении.

Напомним, во время матча болельщики «Северстали» выкрикивали фразу: «СКА — позор российского хоккея».

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