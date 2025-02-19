«Северсталь» оштрафована по итогам матча со СКА за оскорбительные кричалки болельщиков

Континентальная хоккейная лига приняла решение наложить денежный штраф на «Северсталь» за поведение болельщиков во встрече со СКА (3:5).
«Во время матча «Северсталь» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Северсталь» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ.
Это не первый случай получения клубами штрафов в текущем сезоне за поведение болельщиков. Лига обращает внимание клубов, что и в дальнейшем будет действовать в соответствии с регламентом», — сказано в сообщении.
Напомним, во время матча болельщики «Северстали» выкрикивали фразу: «СКА — позор российского хоккея».
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