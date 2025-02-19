Щитов оценил, как пауза в НХЛ повлияет на игру Овечкина

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов оценил, как пауза в НХЛ на Турнир четырёх наций повлияет на игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Повлияет пауза на него, конечно. Он отдохнёт, и у него проснётся ещё больший голод до голов. Со свежими силами он постарается уже в этом сезоне НХЛ побить рекорд [Гретцки]. Поэтому думаю, что эта пауза пойдёт ему на пользу», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин забросил 26 шайб и отдал 17 результативных передач в 39 матчах, проведённых за свою команду. Для того чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину не хватает 15 заброшенных шайб.