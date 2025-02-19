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Юрзинов-старший: посмотрите, как работает молодёжная вертикаль СКА — конвейер!

Юрзинов-старший: посмотрите, как работает молодёжная вертикаль СКА — конвейер!
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший оценил работу санкт-петербургского СКА с молодыми хоккеистами.

«У нас в прессе в моде по мелочам тюкать СКА, но вы посмотрите, как там работает молодёжная вертикаль. Накануне выпускник молодёжной системы форвард Матвей Короткий был признан лучшим новичком недели КХЛ. Об этом мало пишут, но это уже четвёртый лауреат недели КХЛ от СКА — после нашего форварда Ивана Демидова, а также вратарей Павла Мойсевича и Егора Заврагина. У этих юниоров в нынешнем сезоне КХЛ уже 10 номинаций лучшего новичка недели.

Четверо армейцев и 10 их номинаций — это уже не случайность, а работающий молодёжный конвейер системы СКА, признанный КХЛ. Это не сомнительные эмоции, а объективные цифры», — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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