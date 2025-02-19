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Павел Буре ответил на вопрос, кого бы взял в команду мечты — Овечкина или Гретцки

Павел Буре ответил на вопрос, кого бы взял в команду мечты — Овечкина или Гретцки
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Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре ответил на вопрос, кого бы взял в команду мечты — Александра Овечкина или Уэйна Гретцки.

«Я бы выбрал их обоих. Это была бы линия нападения мечты. Гретцки — выдающийся плеймейкер, а Овечкин — ну, он вписывается в любую команду. Если бы я был генеральным менеджером, я бы взял их обоих», — приводит слова Буре RG.

В нынешнем сезоне НХЛ 39-летний Александр Овечкин забросил 26 шайб и отдал 17 результативных передач в 39 матчах, проведённых за свою команду. Для того чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину не хватает 15 заброшенных шайб.

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