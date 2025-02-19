НХЛ рассматривает проведение матчей группового этапа Кубка мира — 2028 в Европе

Председатель Финской ассоциации хоккея и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Хейкки Хиетанен заявил, что Национальная хоккейная лига рассматривает проведение матчей группового этапа Кубка мира — 2028 в Европе.

«Они хотят приехать в Европу, чтобы сыграть несколько матчей группового этапа, но обсуждения всё ещё открыты», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

Напомним, объявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году было сделано лигой 13 февраля 2025 года. Вопрос участия сборной России будет решён позже.

Отмечается, что турнир состоится в феврале и будет организован совместно НХЛ и профсоюзом игроков. В ближайшие месяцы начнётся процесс подачи заявок от городов-кандидатов на проведение турнира.