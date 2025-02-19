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Каменский: у ЦСКА стабильный хоккей, но плей-офф покажет, на что способен клуб

Каменский: у ЦСКА стабильный хоккей, но плей-офф покажет, на что способен клуб
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ и заявил о задачах клуба в Кубке Гагарина.

«Плей-офф покажет, на что способен ЦСКА. Команда подтягивается и показывает стабильный хоккей. Это радует. Молодёжь в ЦСКА выходит на первые роли, это следствие положительной работы клуба. Нас ждёт интересный плей-офф. Перед ЦСКА всегда стоит только одна задача – победа в Кубке Гагарина. Других задач у армейцев не бывает», — приводит слова Каменского Metaratings.

На счету московских армейцев 70 очков, клуб занимает пятую строчку в Западной конференции.

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