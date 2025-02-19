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«Один из лучших талантов за многие годы». Бенуа Гру — об Иване Демидове

«Один из лучших талантов за многие годы». Бенуа Гру — об Иване Демидове
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об игре форварда СКА Ивана Демидова.

«Если вы поговорите с любым тренером в России, они скажут вам, что он один из лучших талантов за многие годы, которые поедут в НХЛ. Он, вероятно, станет очень влиятельным игроком», — приводит слова Гру RG.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 57 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал 28 результативных передач.

Напомним, челябинский «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 80 очками после 58 матчей.

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