«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 19 февраля, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» на данный момент провёл 56 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 66 очков.

«Металлург» провёл 56 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.