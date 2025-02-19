«Авангард» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 19 февраля, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Авангард» на данный момент провёл 56 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 66 очков.
«Металлург» провёл 56 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.
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