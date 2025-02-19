Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это ужасно». Никита Дыняк — о четвёртом поражении «Ак Барса» подряд

«Это ужасно». Никита Дыняк — о четвёртом поражении «Ак Барса» подряд
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3), которое стало для казанского клуба четвёртым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Брюквин (Петров, Леонтьев) – 03:01 (5x5)     2:0 Профака (Белозёров, Барбер) – 06:29 (5x4)     2:1 Петан (Семёнов) – 17:57 (5x5)     2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский) – 25:05 (5x5)     3:2 Хоружев (Ди) – 39:41 (4x5)    

– Четвёртое поражение подряд, впервые в сезоне – это ужасно. Мы всё понимаем, осознаём ответственность перед нашими болельщиками. Мы показали не тот результат, который они ожидали.

– При этом у команды были моменты, в том числе у вашего звена.
– Это не важно. Моменты нужно реализовывать. Сложившуюся ситуацию можно переломить только через работу, никак иначе. Только честный труд, — цитирует Дыняка сайт «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» проиграл четвёртый матч кряду и упустил шанс оформить выход в плей-офф.

Материалы по теме
У «Ак Барса» самая длинная серия поражений в сезоне. В плей-офф Казань ждёт провал?
У «Ак Барса» самая длинная серия поражений в сезоне. В плей-офф Казань ждёт провал?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android