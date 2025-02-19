«Это ужасно». Никита Дыняк — о четвёртом поражении «Ак Барса» подряд
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3), которое стало для казанского клуба четвёртым подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Брюквин (Петров, Леонтьев) – 03:01 (5x5) 2:0 Профака (Белозёров, Барбер) – 06:29 (5x4) 2:1 Петан (Семёнов) – 17:57 (5x5) 2:2 Дыняк (Замалтдинов, Кателевский) – 25:05 (5x5) 3:2 Хоружев (Ди) – 39:41 (4x5)
– Четвёртое поражение подряд, впервые в сезоне – это ужасно. Мы всё понимаем, осознаём ответственность перед нашими болельщиками. Мы показали не тот результат, который они ожидали.
– При этом у команды были моменты, в том числе у вашего звена.
– Это не важно. Моменты нужно реализовывать. Сложившуюся ситуацию можно переломить только через работу, никак иначе. Только честный труд, — цитирует Дыняка сайт «Ак Барса».
Напомним, «Ак Барс» проиграл четвёртый матч кряду и упустил шанс оформить выход в плей-офф.
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