«Это ужасно». Никита Дыняк — о четвёртом поражении «Ак Барса» подряд

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении от «Нефтехимика» (2:3), которое стало для казанского клуба четвёртым подряд.

– Четвёртое поражение подряд, впервые в сезоне – это ужасно. Мы всё понимаем, осознаём ответственность перед нашими болельщиками. Мы показали не тот результат, который они ожидали.

– При этом у команды были моменты, в том числе у вашего звена.

– Это не важно. Моменты нужно реализовывать. Сложившуюся ситуацию можно переломить только через работу, никак иначе. Только честный труд, — цитирует Дыняка сайт «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» проиграл четвёртый матч кряду и упустил шанс оформить выход в плей-офф.