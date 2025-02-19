«Он не выпендривается и выполняет всю работу». Михеев — о тренировках Бедарда в «Чикаго»

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев рассказал о работе одноклубника Коннора Бедарда на тренировках.

«Коннор всегда первым приходит на тренировку. Он остаётся на льду после тренировок и усердно работает в тренажёрном зале. Он не выпендривается и выполняет всю работу, которую ожидают от молодых игроков, например, собирает шайбы. Редко можно увидеть первого номера драфта таким приземлённым и сосредоточенным», — цитирует Михеева RG.

В текущем сезоне 19-летний Бедард сыграл 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 33 результативные передачи. Форвард является лучшим бомбардиром команды в нынешней регулярке.