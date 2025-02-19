«Омские Крылья» вторые сутки не могут покинуть Норильск

Хоккеисты «Омских Крыльев» вторые сутки не могут покинуть Норильск после игры с местным клубом (2:3 ОТ). Встреча состоялась 17 февраля.

«Действительно, команда «Омские Крылья» уже вторые сутки не может покинуть Норильск — сначала по причине непогоды, а затем по техническим причинам, возникшим у авиаперевозчика. Клуб в данный момент делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть команду домой», — сообщили в пресс-службе «Авангарда» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Отметим, что следящий матч «Омских Крыльев» запланирован на 21 февраля. Омский клуб дома примет ХК «Барс» из Казани. Омичи после 53 матчей имеют в активе 51 очко и занимают 26-е место в таблице ВХЛ.