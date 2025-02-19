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«Омские Крылья» вторые сутки не могут покинуть Норильск

«Омские Крылья» вторые сутки не могут покинуть Норильск
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Хоккеисты «Омских Крыльев» вторые сутки не могут покинуть Норильск после игры с местным клубом (2:3 ОТ). Встреча состоялась 17 февраля.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
3 : 2
ОТ
Омские Крылья
Омск
0:1 Сысоев (Мирзабалаев, Малов) – 00:31 (5x5)     1:1 Калетник (Колесников, Волосенков) – 06:39 (5x5)     1:2 Куликовский (Хворов, Голоднюк) – 29:59 (5x5)     2:2 Асташевский (Колесников, Голоднюк) – 41:42 (5x4)     3:2 Калетник (Колесников) – 64:44 (3x3)    

«Действительно, команда «Омские Крылья» уже вторые сутки не может покинуть Норильск — сначала по причине непогоды, а затем по техническим причинам, возникшим у авиаперевозчика. Клуб в данный момент делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть команду домой», — сообщили в пресс-службе «Авангарда» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Отметим, что следящий матч «Омских Крыльев» запланирован на 21 февраля. Омский клуб дома примет ХК «Барс» из Казани. Омичи после 53 матчей имеют в активе 51 очко и занимают 26-е место в таблице ВХЛ.

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