«Может, и подерусь с ним когда-нибудь». Голдобин — о провокациях форварда «Динамо» Комтуа

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин высказался о провокациях канадского форварда московского «Динамо» Макса Комтуа.

«Да это эмоции, конечно, я там тоже чуть пободался с ним. Но понятно было, что до драки с ним дело не дойдёт. Впрочем, может и подерусь с ним когда-нибудь. Но самое умное и мудрое решение в данной ситуации — это доказывать голами. То, что мы сделали – выиграли, взяли два очка и доказали, что лучше на текущий момент», — приводит слова Голдобина «ВсеПроСпорт».

Комтуа провёл 49 матчей, в которых записал на свой счёт 40 (16+24) очков.

Напомним, ранее Макс Комтуа объяснил, почему не жмёт руку игроку «Спартака» Ивану Морозову после матчей.