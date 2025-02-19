«Лада» сыграет с «Салаватом» в специальной форме, посвящённой Дню защитника Отечества

Пресс-служба «Лады» заявила, что встреча с «Салаватом Юлаевым», которая состоится сегодня, 19 февраля, будет посвящена Дню защитника Отечества. В честь этого команда сыграет в специальной форме.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Представляем комплект формы, в котором команда сегодня сыграет против «Салавата Юлаева», а 28 февраля лимитированные джерси появятся в продаже в клубном магазине на «Лада-Арене»!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 54 матча, в которых набрал 44 очка. «Лада» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.