Известный тренер Андрей Назаров высказался о грядущем финале Турнира четырёх наций между сборными США и Канады. Игра состоится в ночь на 21 февраля.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Турнир четырёх наций завершится закономерным финалом с участием сборных США и Канады. Думаю, что многим будет интересно посмотреть этот матч. Последняя встреча между этими соперниками в рамках группового этапа собрала миллионы просмотров. Грядущая игра, наверное, соберёт в разы больше. Финал ожидается грандиозным: американцы и канадцы умеют делать из хоккея шоу, следить за их противостоянием будут на всех континентах. В прессе уже писали, что сборная США даже пригласила посмотреть финальную игру президента страны.

Мир официально стал многополярным. Если сказать, что нашим недругам это не нравится – значит, ничего не сказать. Но они должны прекрасно понимать: в пищевой цепочке сильный всегда съедает слабого, а не наоборот. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.