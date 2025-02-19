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Буцаев — о поражениях «Ак Барса»: с такой игрой шансы на кубок ничтожно малы

Буцаев — о поражениях «Ак Барса»: с такой игрой шансы на кубок ничтожно малы
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Бывший тренер клубов КХЛ Вячеслав Буцаев высказался о неудачной серии «Ак Барса». Ранее казанцы проиграли «Нефтехимику», «Авангарду», «Салавату Юлаеву» и «Торпедо» с общим счётом 5:20.

«Тяжело сказать, что происходит с «Ак Барсом», но статистика вещь упрямая и цифры говорят сами за себя. Мы видим, что если с такой игрой Казань будет входить в матчи плей-офф, то шансы на завоевание кубка у казанцев ничтожно малы. Поэтому, наверное, здесь преждевременно бить какую-то тревогу, но тем не менее звоночек для тренерского штаба Гатиятулина есть.

Необходимо поразмыслить, что исправить за это время, что подкорректировать. Возможно, были свои нагрузочные дни и тренерский штаб планировал вывод команды к оптимальным физическим кондициям именно к играм плей-офф. Мы должны посмотреть, что будет происходить с «Ак Барсом» дальше и как из этой ситуации они будут выбираться», — цитирует Буцаева Metaratings.

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