Бенуа Гру оценил, готов ли форвард «Трактора» Максим Шабанов к НХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил, готов ли форвард челябинского клуба Максим Шабанов к игре в НХЛ.

«У меня нет сомнений, что он растёт как игрок. Он ещё очень молод, ему всего 23 года. Он уникальный талант. У меня есть возможность быть с ним на льду каждый день. И у меня была возможность на протяжении всей моей карьеры быть на льду с очень талантливыми игроками. Без сомнения, Шаби в этом списке.

Я думаю, что команда НХЛ, которая даст ему шанс играть, будет рада. Думаю, что с точки зрения таланта он выдающийся хоккеист», — приводит слова Гру RG.

В текущем сезоне Шабанов набрал 53 (19+34) очка в 58 матчах.