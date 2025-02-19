«Омские Крылья» вылетели из Норильска после двух дней ожидания

Хоккеисты и персонал ХК «Омские Крылья» вылетели из Норильска. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Напомним, игроки не могли покинуть Норильск с 17 февраля после встречи с местным клубом. Сначала вылету мешала погода, затем — технические причины, возникшие у авиаперевозчика. Игра завершилась победой ХК «Норильск» (3:2 ОТ).

Отметим, что следующий матч «Омских Крыльев» запланирован на 21 февраля. Омский клуб дома примет ХК «Барс» из Казани. Омичи после 53 матчей имеют в активе 51 очко и занимают 26-е место в турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги.

Ранее о данной ситуации пресс-служба «Авангарда» рассказала «Чемпионату».