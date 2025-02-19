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Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финала Турнира четырёх наций

Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финала Турнира четырёх наций
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от финальной игры Турнира четырёх наций, в которой встретятся сборные США и Канады. Игра состоится в ночь на 21 февраля.

Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Много читаю об этом турнире, слежу за новостями. Хоккейное мастерство там зашкаливает, а вывеска матча призывает к напряжённой игре. Уверен, финал получится интересным — как специалистам, так и болельщикам», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, команды на турнире уже встречались. Сборная США одержала победу со счётом 3:1.

Ранее о грядущем финале Турнира четырёх наций между сборными США и Канады высказался известный тренер Андрей Назаров.

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