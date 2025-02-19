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Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал причину проблем с дисциплиной у Кузнецова

Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал причину проблем с дисциплиной у Кузнецова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал причину проблем с дисциплиной у форварда СКА Евгения Кузнецова.

– Как вы оцениваете первые матчи нападающего СКА Евгения Кузнецова после травмы?
– Я видел только игру против московского «Динамо» и могу сказать, что Евгений, несмотря ни на что, держит свой высочайший уровень, играя очень полезно для команды. Но в его действиях по-прежнему присутствуют проблемы с дисциплиной и необязательные удаления.

– Это связано с тем, что он недооценил уровень лиги, о чём мы с вами говорили ранее?
– Никакой недооценки уровня КХЛ у Кузнецова уже нет. Все его проблемы с дисциплиной лежат в области психологии и внутреннего состояния. Если этому незаурядному мастеру удастся избавиться от «тараканов» в своей голове, это будет огромным плюсом для него самого, СКА и всей лиги! — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

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