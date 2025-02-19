Павел Буре оценил возможность «Флориды» победить в Кубке Стэнли второй раз подряд

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре оценил возможность «Флориды Пантерз» победить в Кубке Стэнли второй раз подряд.

«Почему бы и нет? (Улыбается.) Они лидируют в своём дивизионе, Сергей Бобровский в отличной форме, и у них хорошо сбалансированная команда. Но борьба за Кубок будет бурной. Всё может случиться», — приводит слова Буре RG.

«Флорида» после 57 матчей имеет в активе 71 очко. «Пантеры» занимают второе место в таблице Востока.

Павел Буре ответил на вопрос, кого бы взял в команду мечты — Александра Овечкина или Уэйна Гретцки.