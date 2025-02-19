«Команда выросла и готова к большим результатам». Каменский — о «Локомотиве»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Локомотив» строится давно. Команда выросла и готова к большим результатам. И показывает их не первый год. «Локомотив» — фаворит на победу в регулярке, но в плей-офф эта победа аннулируется. Там начнётся совсем другая игра», — приводит слова Каменского Metaratings.

«Локомотив» после 57 матчей в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ набрал 85 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Игоря Никитина встретятся с «Куньлунь Ред Стар» 20 февраля.