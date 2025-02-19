Артюхин — о КХЛ: я немного разочаровался нашим чемпионатом в концовке

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин заявил об отсутствии интриги в концовке регулярного чемпионата КХЛ.

– Какая для вас главная интрига в оставшейся части регулярного чемпионата?

– Я что-то немного разочаровался нашим чемпионатом в концовке, потому что последней интриги нет в этом году. Обычно до последней игры непонятно, кто зайдёт в восьмёрку. Пятые, шестые места были в подвешенном состоянии. Сейчас более-менее всё устаканилось.

– В прошлом сезоне регулярный чемпионат завершился в конце февраля, а сейчас в марте. Оправданно ли было продлевать регулярку?

– К сожалению, ещё рано говорить. Нужно подождать, когда сезон завершится, но по-моему, если мы продлили чемпионат, то игры нужно было добавить. Появились паузы, но посмотрим на это нововведение. Время покажет. Может быть, в связи с этим не такая плотная борьба за восьмёрку, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».