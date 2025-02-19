Фетисов оценил второе место Овечкина в топ-25 игроков НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал второе место капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в топ-25 игроков НХЛ XXI века по версии Daily Faceoff. Напомним, первое место занял нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Кросби и Овечкин величайшие игроки, звёзды, находящиеся на одном уровне. Кому‑то нравится Саша, кому‑то Сидни. Если честно, оба достойны занять первую строчку. Не стоит искать тут какую‑то политическую подоплёку, ведь мы не знаем всех критериев, по которым определяли лучших. Личные симпатии тоже никто не отменял, но занять второе место за 25 прошедших лет это всё равно круто. Следующее голосование будет точно за Овечкиным», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».