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Ильенко — о своём состоянии: удалось избежать самого плохого, приятно вернуться на лёд

Ильенко — о своём состоянии: удалось избежать самого плохого, приятно вернуться на лёд
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о своём состоянии после полученной травмы в игре с «Локомотивом» (1:2).

— Очень приятно снова видеть тебя на льду. Неоднократно слышал, что тренировки неиграющего состава «Динамо» – это самое сложное, что только можно представить. Расскажи о своих ощущениях изнутри.
— Большое спасибо. Мне и самому очень приятно вернуться на лёд, уже соскучился. Да, пока я ещё не приступал к тренировкам с командой и работаю с неиграющим составом, но по-другому никак. По-любому будет тяжело. Но без этого никуда, если хочешь вернуться в прежнюю форму и быть не хуже. Для этого надо работать.

— Можно ли говорить, что в целом всё обошлось? Потому что изначально тот момент выглядел просто страшно, и самые первые предварительные сроки твоего восстановления звучали пугающе.
— В принципе, можно сказать и так. Удалось избежать самого плохого. Опять же, хочу сказать спасибо тренерскому штабу, персоналу и тренерам по ОФП, что мой организм выдержал. Мышцы и связки всё выдержали», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Эксклюзив
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Комментарии
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