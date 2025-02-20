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«Мы с Шалуновым закрыли тот момент». Форвард «Динамо» впервые высказался о своей травме

«Мы с Шалуновым закрыли тот момент». Форвард «Динамо» впервые высказался о своей травме
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о своём травме после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым.

— Как с твоей стороны выглядел тот момент с Шалуновым? Осталась ли у тебя обида на Максима?
— Да нет. Никаких обид у меня не осталось. Сразу после игры мы всё обсудили с Максимом и закрыли тот момент. Там произошёл чисто игровой эпизод. Было вбрасывание, которое каждый хотел выиграть. Думаю, что мы оба играли правильно, но получилось как получилось. Но тут нет обид.

— Видел ли слова Игоря Никитина на послематчевой пресс-конференции, где он сказал, что ты сам сыграл неправильно, потому и получил травму? Был ли удивлён подобной его позицией или тут нет ничего такого – просто главный тренер соперника защищал свою команду?
— Если честно, то сам я не видел, но мне передавали его слова. Каждый имеет право на своё мнение. Ничего обидного здесь нет, — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Эксклюзив
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
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