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Ильенко оценил действия Джиошвили, который заступился за него в матче с «Локомотивом»

Ильенко оценил действия Джиошвили, который заступился за него в матче с «Локомотивом»
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко оценил действия одноклубника Максима Джиошвили, который заступился за него в матче с «Локомотивом».

— Недавно в «Баффало» разгорелся внутрикомандный скандал, когда в матче с «Нью-Джерси» травмировали их главную звезду Тейджа Томпсона, а никто из партнёров за него не заступился. В моменте с твоей травмой Максим Джиошвили сразу же бросился в бой с одним из игроков «Локомотива». Было приятно видеть подобное единение?
— Это всегда очень приятно. После этого эпизода я сразу подошёл к Максу и сказал ему «спасибо». Мне кажется, это совершенно нормальная вещь для команды. У нас это так: мы все друг за друга горой и никого не дадим в обиду», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Эксклюзив
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
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