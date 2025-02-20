Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко ответил на вопрос, когда он сможет впервые сыграть после травмы, полученной в игре с «Локомотивом».

— Летом было много разговоров на тему продления сроков проведения сезона. Раньше в эти сроки уже начинался бы плей-офф, а сейчас до него ещё целый месяц. Получается, ты оказался в выигрыше от того решения, ведь есть много времени для набора формы.

— Да. Конечно, для меня это огромный плюс. До плей-офф ещё целый месяц, и я успею набрать форму и вернуться в кондиции. Безусловно, этот момент сыграл мне на пользу.

— Уже есть понимание, когда мы сможем увидеть тебя на льду в официальном матче?

— Скажу так, что сейчас это больше зависит даже не от меня, а от нашего штаба. Как только мне дадут отмашку, я сразу же выйду, — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.