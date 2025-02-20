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Артём Ильенко ответил на вопрос, когда он сможет впервые сыграть после травмы

Артём Ильенко ответил на вопрос, когда он сможет впервые сыграть после травмы
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко ответил на вопрос, когда он сможет впервые сыграть после травмы, полученной в игре с «Локомотивом».

— Летом было много разговоров на тему продления сроков проведения сезона. Раньше в эти сроки уже начинался бы плей-офф, а сейчас до него ещё целый месяц. Получается, ты оказался в выигрыше от того решения, ведь есть много времени для набора формы.
— Да. Конечно, для меня это огромный плюс. До плей-офф ещё целый месяц, и я успею набрать форму и вернуться в кондиции. Безусловно, этот момент сыграл мне на пользу.

— Уже есть понимание, когда мы сможем увидеть тебя на льду в официальном матче?
— Скажу так, что сейчас это больше зависит даже не от меня, а от нашего штаба. Как только мне дадут отмашку, я сразу же выйду, — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
Эксклюзив
«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко
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