«Канада будет очень злой». Форвард США — о предстоящем финале Турнира четырёх наций

Нападающий сборной США Дилан Ларкин высказался о предстоящем финальном матче с Канадой на Турнире четырёх наций. Финальная игра пройдёт в Бостоне в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

«У них чертовски хорошая команда. В прошлый раз получилась отличная игра, и мы должны быть готовы к подобному уровню игры с этими ребятами. Они будут очень злыми, ведь они не хотят проиграть нам дважды. Соперник станет биться за победу, это будет очень равный и упорный матч. В матче опять будет много эмоций и нервов, надеюсь, что он получится не хуже, чем в Монреале», – цитирует Ларкина пресс-служба НХЛ.

В первой встрече команд на турнире сборная США оказалась сильнее Канады со счётом 3:1.