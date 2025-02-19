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Фетисов: потенциал у сегодняшней хоккейной сборной России фантастический

Фетисов: потенциал у сегодняшней хоккейной сборной России фантастический
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об отсутствии России на Турнире четырёх наций и заявил об огромном потенциале российской сборной. В международном турнире, организованном НХЛ, участвуют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

«Всем понятно, что Турнир четырёх наций без российских хоккеистов смотрится не очень. Наши ребята сейчас очень здорово играют. Молодцы! Поддерживают уровень нашей школы.

На моей памяти было много поколений хоккеистов, но потенциал у сегодняшней сборной фантастический. Действительно, это состав талантливых игроков. Надеюсь, в 2026-м, в год проведения Олимпиады, у нас будут старты. В целом уже меняется геополитика. Так что будем надеяться», — приводит слова Фетисова «РИА Новости».

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