Стала известна причина, по которой защитник США Чарли Макэвой пропустит несколько недель

Защитник сборной США и «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой, как ожидается, пропустит несколько недель после того, как во вторник ему сделали операцию по удалению и лечению инфекции, сообщает Daily Faceoff.

27-летний Макэвой был госпитализирован в понедельник вечером после того, как у него появилась сильная боль из-за инфекции, которая развилась из-за относительно незначительной травмы «верхней части тела». Инфекция потребовала срочной медицинской помощи, чтобы стабилизировать состояние и остановить её распространение антибиотиками, после чего последовала процедура выскабливания и промывания. Результат процедуры выведет Макэвоя из игры, пока область не заживёт.

Макэвой находится в больнице Бостона и вскоре будет выписан, если не возникнет дальнейших осложнений.