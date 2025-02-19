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Нападающий «Металлурга» Данила Юров выбыл до конца регулярного чемпионата

Нападающий «Металлурга» Данила Юров выбыл до конца регулярного чемпионата
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Нападающий «Металлурга» Данила Юров выбыл до конца регулярного чемпионата. Об этом заявил главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин, заявив, что игрок будет прооперирован в Германии. Юров пропустил матч с «Авангардом». Регулярный чемпионат КХЛ завершится 23 марта.

«Данила Юров едет в Германию на операцию. Не так всё серьёзно, мы надеемся, что он к плей-офф подойдёт в хорошей форме», – сказал Разин в интервью КХЛ перед встречей с «Авангардом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Юрова 46 матчей, в которых нападающий набрал 25 (13+12) очков.

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