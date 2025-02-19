Бывший защитник СКА рассказал, почему вокруг петербургского клуба много негатива

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов оценил решение КХЛ наказать «Северсталь» за кричалки. Клуб был оштрафован за оскорбительное скандирование болельщиков в матче со СКА. Фанаты кричали «СКА – позор российского хоккея».

– Есть дисциплинарный комитет, который рассматривает все оскорбления. Я смотрел матч по телевизору и ничего не слышал. Видимо, на арене было слышно. Это не первый раз, когда команды получают штрафы за неспортивное поведение, наверное, это логично.

– СКА уже не в первый раз оскорбляют болельщики других клубов. Как считаете, почему вокруг СКА есть такой негатив?

– Всегда к лидерам относятся с повышенным вниманием. Может быть, у прессы есть излишнее внимание. Я считаю, что СКА – самая медийная команда в России. В целом хорошо, что лига принимает такие решения. На хоккей ходят дети, хотелось бы, чтобы поведение было более культурным, — цитирует Сафронова «Спорт день за днём».