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Авангард — Металлург, результат матча 19 февраля, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал пятую победу подряд
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Металлургом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5)     1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5)     2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)    

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Авангарда» Иван Игумнов, которому ассистировали Семён Чистяков и Николай Прохоркин. «Металлург» сравнял счёт в начале второго периода благодаря голу Никиты Камалова с передачи Люка Джонсона. На 34-й минуте Джованни Фьоре вновь вывел омскую команду вперёд в счёте, реализовав большинство с передач Райана Спунера и Константина Окулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В шести встречах между «Авангардом» и «Металлургом» в текущем сезоне команды одержали по три победы. «Авангард» выиграл пятый матч подряд.

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