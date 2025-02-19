Лучший снайпер КХЛ Джош Ливо получил удаление до конца матча за неспортивное поведение

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу хозяев.
На последней минуте первого периода нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо был наказан серией штрафов за неспортивное поведение. Канадскому форварду не понравилось решение судьи не давать удаления игроку «Лады», и он что-то высказал арбитру. Изначально судья выписал Ливо две минуты штрафа за неспортивное поведение. После бурной реакции Ливо, который отправился в раздевалку, судья дал нападающему 10-минутное удаление и 20-минутное – до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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